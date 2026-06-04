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أعداد جريدة الشروق
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توقعات بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

دوسلدورف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 10:37 ص

يتوقع خبراء في قطاع الطاقة، أن يشكل الغاز الطبيعي المسال أكثر من نصف إمدادات الغاز في الأسواق الأوروبية الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال أندرياس شرودر خبير أسواق الغاز لدى شركة التحليلات "آي سي آي إس"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بحسب توقعاتنا، سترتفع حصة الغاز المسال في مزيج الغاز بغرب ووسط أوروبا من 44% العام الماضي إلى 47% في عام 2027"، مضيفا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى 52% بحلول عام 2029.

ويرى شرودر، أن السبب الرئيسي لهذا التطور يتمثل في التوسع العالمي للمعروض من الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في أمريكا الشمالية.

وأوضح أن هذا التوسع كبير بما يكفي "للتعويض سريعا عن أي انقطاعات مؤقتة في الإمدادات من قطر، والحفاظ على أسعار الغاز المسال عند مستويات منخفضة على المدى المنظور".

واعتمدت شركة "آي سي آي إس" في تحليلها على أسواق 12 دولة، وهي: بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر.

 

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