قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة أخرين، اليوم الخميس، جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة ​سيمفروبول ‌الواقعة في ‌شبه جزيرة القرم.

وقال ​سيرجي أكسيونوف ​الحاكم المعين من جانب موسكو لمدينة ​سيمفروبول ‌الواقعة في ‌شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إن ثلاثة أشخاص ​قتلوا ‌وأصيب سبعة في ‌هجوم أوكراني على ​المدينة، بحسب محطة 'فرانس 24" الإخبارية.

وذكر أكسيونوف في منشور على ​تليجرام أن ​الهجوم ​استهدف منشآت غير سكنية، ​دون أن يوضح تفاصيل بشأن الهجوم.

في المقابل، قال مسئولون ​أوكرانيون الأربعاء إن قصفا روسيا أسفر عن ​مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في مدينة كراماتورسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، مضيفين ​أن ‌القوات الروسية هاجمت مناطق قريبة من مدينة دنيبرو الواقعة في جنوب شرق البلاد باستخدام طائرات ‌بدون طيار "درونز" وصواريخ.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك عبر تطبيق تليجرام إن 11 شخصا أصيبوا في الهجوم الروسي الذي وقع خلال ​النهار على مبان سكنية في كراماتورسك.

وقال أولكسندر ‌هانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا إن ثلاث غارات روسية وقعت بالقرب من دنيبرو أكبر ‌مدينة في المنطقة مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص وإشعال ​حريق كبير.

ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في حالة خطيرة.