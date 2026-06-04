كوريا الشمالية تكشف عن منشأة نووية جديدة وتعلن تسريع تطوير قدراتها النووية بشكل متسارع

كشفت كوريا الشمالية اليوم الخميس عن منشأة جديدة لإنتاج وقود الأسلحة النووية، بينما أعلن الزعيم كيم جونج أون خططا لتعزيز القوات النووية للبلاد "بمعدل متسارع بشكل كبير".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم "تكنولوجيا أكثر تطورا"، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة.

ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع "أشد الأعداء شراسة"، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضاً إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية.