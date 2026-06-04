ترامب: قد نبقي على حلبة الفنون القتالية بحديقة البيت الأبيض

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يبقي على حلبة نزالات ​الفنون القتالية المختلطة (يو.إف.سي)، التي تشيد حاليا في ‌حديقة البيت الأبيض، منشأة دائمة.

وشبه الرئيس الجمهوري الحلبة، التي تشيد من أجل ليلة من القتال في القفص احتفالا ​بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، في ​عيد ميلاد ترامب الثمانين، ببرج إيفل الفرنسي الذي ⁠كان من المفترض تفكيكه بعد 20 عاما ​من بنائه في 1889.

وقال ترامب مبتسما في مقطع ​فيديو على تيك توك أمس الثلاثاء "نبني شيئا أمام البيت الأبيض يجذب الكثيرين. سيقام فيه نزال يو.إف.سي كبير في ​14 يونيو... ربما لن نهدمه أبدا".



ولم يتضح ما ​إذا كان ترامب، الذي اشتهر بمخالفة قواعد البيت الأبيض، يلمح ‌إلى ⁠خطة قيد الدراسة أم أنه كان يمزح على المنصة، التي تحظى بشعبية بين الشباب.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وسيكون النزال، ​الذي من ​المتوقع أن ⁠يحضره أكثر من 4000 شخص، جزءا من سلسلة من الأحداث في واشنطن ​العاصمة بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات ​المتحدة. ⁠ومن المتوقع أن يكون الكثير من هؤلاء المتفرجين من أفراد الجيش.

ونُصبت أربعة هياكل معدنية عملاقة أمام ⁠البيت الأبيض، ​وتطل على شرفة ترومان، ​وهي شرفة ذات أعمدة تطل على الحديقة الجنوبية. وستعلَق شاشات الفيديو ​عليها.