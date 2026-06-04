رابطة: تراجع حركة الركاب بمطارات أوروبا للمرة الأولى منذ بدء التعافي من كوفيد

قالت رابطة (المجلس الدولي للمطارات في أوروبا) يوم الخميس إن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات، وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.
وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال شهر أبريل نيسان 2026 أن حركة الركاب عبر شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت الرابطة، التي تتخذ من بروكسل مقرا، أن هذا الانخفاض يمثل أول تراجع على أساس سنوي في حركة الركاب منذ أن سجل قطاع الطيران الأوروبي أول تعاف له من جائحة كوفيد-19 في أبريل نيسان 2021.
وعلق المدير العام للرابطة أوليفييه يانكوفيتش بالقول "بينما كنا نشهد بالفعل عودة نمو حركة الركاب إلى مستوياتها الطبيعية بعد الانتعاش القوي الذي أعقب الجائحة، صار عدم الاستقرار الجيوسياسي ولا سيما جراء الحرب في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على النمو ويكشف عن تباين كبير في الأداء عبر الأسواق".
ويؤثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة لحرب إيران على قطاعي النقل والطيران حول العالم.