رابطة: تراجع حركة الركاب بمطارات أوروبا للمرة الأولى منذ بدء التعافي من كوفيد

قالت رابطة (المجلس الدولي للمطارات في أوروبا) يوم الخميس إن حركة ​الركاب في مطارات القارة انخفضت في ‌أبريل نيسان للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات، ​وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب ​إيران.

وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال ⁠شهر أبريل نيسان 2026 أن حركة ​الركاب عبر شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7 ​بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وأضافت الرابطة، التي تتخذ من بروكسل مقرا، أن هذا ​الانخفاض يمثل أول تراجع على أساس ​سنوي في حركة الركاب منذ أن سجل قطاع الطيران ‌الأوروبي ⁠أول تعاف له من جائحة كوفيد-19 في أبريل نيسان 2021.



وعلق المدير العام للرابطة أوليفييه يانكوفيتش بالقول "بينما كنا نشهد بالفعل ​عودة نمو ​حركة الركاب ⁠إلى مستوياتها الطبيعية بعد الانتعاش القوي الذي أعقب الجائحة، صار ​عدم الاستقرار الجيوسياسي ولا سيما ​جراء ⁠الحرب في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على النمو ويكشف عن تباين كبير في ⁠الأداء ​عبر الأسواق".

ويؤثر الارتفاع الحاد ​في أسعار النفط نتيجة لحرب إيران على قطاعي النقل ​والطيران حول العالم.