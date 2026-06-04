مصطفى زيكو: جئنا للمونديال من أجل الإنجاز وليس المشاركة فقط

أكد مصطفى “زيكو”، لاعب منتخب مصر، أن طموحات “الفراعنة” في كأس العالم 2026 تتجاوز مجرد المشاركة، مشددًا على أن الفريق يسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وقال زيكو في تصريحات لقناة “أون سبورت” إن تواجد المنتخب في الولايات المتحدة لا يتعلق بالترفيه أو “الرحلة”، وإنما بهدف تقديم أداء قوي وتحقيق إنجاز يسعد الجماهير المصرية.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني أنه يشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوجود ضمن قائمة المنتخب في أكبر بطولة كرة قدم على مستوى العالم، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يمتلكون هدفًا واحدًا يتمثل في تحقيق إنجاز تاريخي.

وشدد على أن الروح الجماعية داخل المعسكر تعكس رغبة حقيقية في المنافسة، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو إسعاد الشعب المصري خلال المشاركة المونديالية.

وتطرق زيكو للحديث عن المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يمنح اللاعبين ثقة كبيرة وأملًا دائمًا خلال التدريبات، وهو ما ينعكس على حالة التركيز والطموح داخل الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجوده ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم لم يكن ليتحقق لولا الدعم والثقة التي يمنحها الجهاز الفني لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذه الروح كانت أحد أسباب اختياره ضمن القائمة النهائية.