استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قرية بيتين شمال رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية بيتين الواقعة شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيان أنها تبلغت رسميا باستشهاد الشاب واحتجاز جثمانه من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية، عقب مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الاراضي الزراعية وسط القرية، واستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة، البالغ من العمر 18 عاما.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا استشهدوا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 .