 ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب - بوابة الشروق
الجمعة 5 يونيو 2026 7:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

رويترز
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 6:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 6:46 ص

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌للصحفيين اليوم الخميس إن واشنطن لا تحتاج ​إلى اتفاق ​مع إيران للحصول على اليورانيوم ⁠المخصب لديها.
وأضاف ​لصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا ​الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا ​إذا أردنا، لكن ​لا داعي لذلك. إنه مدفون".
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

وذكر ‌ترامب ⁠أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى ​خامنئي.
لكنه ​أضاف ⁠أنه إذا توصلت واشنطن وطهران ​إلى اتفاق، فمن ​الممكن ⁠أن يلتقي معه، قائلا "إذا حدث ذلك... ⁠فسأبدي ​احترامي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك