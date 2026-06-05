ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الخميس إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها.
وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون".
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وذكر ترامب أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
لكنه أضاف أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي معه، قائلا "إذا حدث ذلك... فسأبدي احترامي".