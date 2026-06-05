ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌للصحفيين اليوم الخميس إن واشنطن لا تحتاج ​إلى اتفاق ​مع إيران للحصول على اليورانيوم ⁠المخصب لديها.

وأضاف ​لصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا ​الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا ​إذا أردنا، لكن ​لا داعي لذلك. إنه مدفون".

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وذكر ‌ترامب ⁠أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى ​خامنئي.

لكنه ​أضاف ⁠أنه إذا توصلت واشنطن وطهران ​إلى اتفاق، فمن ​الممكن ⁠أن يلتقي معه، قائلا "إذا حدث ذلك... ⁠فسأبدي ​احترامي".