النفط دون تغير يذكر وسط حالة من الغموض بشأن التطورات بين أمريكا وإيران

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة عقب الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع انحسار ​الآمال في انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قريبا بعد ‌أن رفضت جماعة حزب الله وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 95.24 دولار للبرميل بحلول ​الساعة 0003 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 2.84 بالمئة عند ​التسوية في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 92.94 دولار للبرميل بانخفاض عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة بعد ​هبوط 3.1 بالمئة أمس الخميس.



ويتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ​ثلاثة أسابيع، مع زيادة خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ستة بالمئة بعد اندلاع أعمال قتالية في الشرق الأوسط واستمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة ​وإيران ومحدودية حركة المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يمر ​عبره خُمس إمدادات العالم من النفط.

وعبر محللون عن مخاوف من انخفاض مخزونات النفط العالمية ‌مما ⁠يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار في الربع الثالث.

ورفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم أمس الخميس اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف القتال. وتتمسك إيران بوقف إطلاق النار ​في لبنان كشرط ​في أي ⁠اتفاق سلام مع واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه يعتقد أن تقدما يتم إحرازه بين ​إسرائيل ولبنان، وإن لبنان يستحق أن ينعم بالسلام.



وذكر الأمين ​العام ⁠لمنظمة أوبك هيثم الغيص أمس الخميس أن المنظمة تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لهذا العام، على الرغم ⁠من الصراع ​في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت ​بيانات شحن أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، ​ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحصار البحري الأمريكي.