هل يمكن الوثوق في وصفات الـ AI لعلاج الأعراض البسيطة؟ مساعد رئيس هيئة الدواء يجيب

علق الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، على ظاهرة لجوء العديد من المواطنين إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتشخيص أعراضهم المرضية وترشيح الأدوية المناسبة للعلاج.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إن استبدال الطبيب أو الصيدلي بأدوات الذكاء الاصطناعي أمر "غير مقبول قولا واحدًا"، داعيا إلى ضرورة الفصل بين استخدام هذه التقنيات للحصول على مقدمات عامة عن بعض أنواع الأدوية التي من الممكن استخدامها في بداية الأعراض البسيطة قبل التشخيص، وبين التشخيص الطبي الدقيق من الطبيب.

وأكد أن الاعتماد على ترشيحات الذكاء الاصطناعي من الأدوية "ممكن في بعض الأوقات للأعراض البسيطة التي يمكن التعامل معها قبل رؤية الطبيب، وشريطة أن تكون من أدوية "OTC" أو الأدوية غير الوصفية ذات هامش الأمان العالي".

وأوضح أن الأدوية غير الوصفية، تُصرف دون "روشتة"، ومخصصة لحالات محددة مثل الصداع والمغص والإسهال البسيط، وارتفاع الحرارة الطفيف، مشددا على ضرورة العودة للصيدلي لصرف الدواء وللطبيب لتشخيص العرض.

وأشار إلى "عدم وجود مشكلة" في الحصول على الأدوية غير الوصفية، منوها أن هذه الأدوية تُستخدم لفترات قصيرة جدًا ولأعراض قد تكون حادة ولكنها محدودة لا تتكرر.

وشدد أنه لا بديل عن مراجعة الطبيب المتخصص في حال تكرار العرض مرة ثانية، مشيرا إلى أن أدوية الرعاية الذاتية تتعامل مع حالات السخونة البسيطة التي لا تزيد عن 40 درجة، وفي حالات فئات ليست الأكثر عرضة للمخاطر مثل الحوامل، والأطفال وكبار السن والمرضعات.

ودعا إلى ضرورة الامتناع التام عن استخدام أي أدوية دون استشارة طبية في الحالات السابقة الأكثر عرضة للمخاطر، منوها أن "ليس أي دواء يُؤخذ في أي وقت".