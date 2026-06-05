مركز كينيدي للفنون يبدأ في اتخاذ خطوات لإزالة اسم الرئيس دونالد ترامب

بدأ مركز كينيدي للفنون في إزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أسبوع من حكم قاض اتحادي بأن اسمه قد أُضيف بشكل غير قانوني إلى مركز الفنون المسرحية.

وقالت روما دارافي، نائبة رئيس العلاقات العامة في مركز كينيدي، في بيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "إننا ممتثلون لأمر المحكمة بينما نقوم بتقييم جميع الخيارات القانونية للحفاظ على هذا التنشيط والاعتراف بقيادة الرئيس ترامب".

وفي مذكرة وجهت للموظفين يوم الخميس من مكتب المستشار العام لمركز كينيدي، قال محامو المؤسسة إن التوقيعات الإلكترونية، والترويسات الرسمية، والوثائق الأخرى يجب أن تعكس الاسم كـ "مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية" أو "مركز كينيدي".

وجاء في المذكرة أن التغييرات يجب أن تكتمل بحلول 12 يونيو الجاري.

وفي قرار صدر في 29 مايو/أيار، منع قاضي المحكمة الاتحادية الأمريكية كريستوفر كوبر الإدارة أيضاً من إغلاق المكان الثقافي والفني لإجراء تجديدات رئيسية كان من المقرر أن تبدأ في يوليو/تموز.

وبعد ساعات من صدور الحكم، قال ترامب إنه يتراجع عن عملية التجديد ويتخذ الترتيبات اللازمة للتنازل للكونجرس عن السيطرة على ما كان يعرف، حتى الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، باسم مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية