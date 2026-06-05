شركات صينية تحذر من الرسوم الأمريكية وتطالب باحترام النظام التجاري متعدد الأطراف

أعربت الأوساط التجارية الصينية، اليوم (الجمعة)، عن "استيائها الشديد ومعارضتها القوية" لإجراء أمريكي مقترح بفرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الاقتصادات، بما في ذلك الصين، بحجة استخدام العمالة القسرية.

وقال المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية إن التحقيق الأمريكي والإجراء الجمركي المقترح يسعى إلى تطبيق معايير محلية أمريكية وقواعد أحادية الجانب على اقتصادات أخرى، وهو ما "يفتقر إلى أساس في القانون الدولي ويتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف".

وأشار المجلس إلى أن استنتاج الولايات المتحدة بأن سياسات الدول المستهدفة تقوض الجهود المبذولة للقضاء على العمالة القسرية أو تشوه المنافسة في السوق "لا يدعمه دليل كافٍ"، ووصف الإجراءات المقترحة بأنها تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للضغط السياسي، وتحمل "علامات واضحة للأحادية والحماية الاقتصادية".

وأضاف أن ترتيبات الرسوم الجمركية التفاضلية "تنتهك بوضوح مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة".

ودعت الأوساط التجارية الصينية الولايات المتحدة إلى "احترام الحقائق، ووقف توسيع نطاق استخدام القيود التجارية بشكل تعسفي، والعودة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، ومعالجة النزاعات الاقتصادية والتجارية عبر الحوار والتشاور، والحفاظ معًا على استقرار سلاسل الإمداد الصناعية والعالمية".