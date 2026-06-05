مواجهة جديدة بين خفري سواحل تايوان والصين

قالت تايوان إن خفر السواحل التابع للجزيرة ونظيره الصيني دخلا في مواجهة متوترة أخرى، اليوم الجمعة، بالقرب ‌من جزر براتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء ⁠من أراضيها، وهو موقف ترفضه حكومة تايبه. وتمارس الصين ضغوطا على تايوان من خلال زيادة وجودها العسكري حول الجزيرة خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتقع جزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونج كونج تقريبا، وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان.

وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد ‌صباح ⁠اليوم الجمعة سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، والتي "اقتحمت" بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر براتاس متجاهلة تحذيرات سفينة تايوانية.

وأضاف خفر السواحل أن السفينتين ⁠لا تزالان في حالة "مواجهة" ويتبادل الطاقمان "الكلام الحاد".

وتابع خفر السواحل التايواني في بيان: "هذا لا يقوض فقط الوضع الراهن ⁠من السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل يجعل الصين أيضا مصدرا للمشاكل في الشئون عبر ⁠المضيق والشئون الإقليمية".

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف.