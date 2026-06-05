انتهاء أزمة مهاجم سويسرا الممنوع من السفر إلى أمريكا قبل كأس العالم

كشف الاتحاد السويسري لكرة القدم عن انتهاء أزمة المهاجم بريل إيمبولو، مؤكدًا أن اللاعب سينضم إلى زملائه ‌في الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، بعد حصوله على الموافقة على التأشيرة التي أدت إلى تأخير مغادرته للمشاركة ​في كأس العالم.

وغاب مهاجم رين الفرنسي لا يمكنه السفر إلى الولايات المتحدة مع المنتخب في الوقت الحالي بسبب تصريح «إستا» وهو إذن مسبق يسمح لمواطني الدول الأعضاء في برنامج الإعفاء من التأشيرة بالسفر إلى أمريكا جواً أو بحراً للإقامة السياحية أو التجارية لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحاجة لملصق تأشيرة فعلي على الجواز.

وكتب الاتحاد السويسري في بيان رسمي: «تم ​إبلاغنا للتو بأن تأشيرة بريل إيمبولو تمت ​الموافقة عليها. وبالتالي، سيتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة، ‌ومن ⁠المتوقع أن ينضم إلى الفريق مساء الجمعة».

وخضع اللاعب لفحوصات إضافية في السفارة الأمريكية في بيرن يوم الأربعاء ​بعد ​طلب من السلطات ⁠الأمريكية، بسبب قضية قانونية ناشئة عن مشادة وقعت ​في بازل عام 2018.

وأوضح الاتحاد السويسري أن ⁠طلب المسؤولين الأمريكيين وثائق المحكمة المتعلقة بالقضية بعد أن علموا أن الإدانة عام 2023 بتهمة ⁠توجيه ​تهديدات متعددة، والتي أسفرت عن ​غرامة مع إيقاف التنفيذ، أصبحت ملزمة قانونا في وقت سابق ​من هذا العام.