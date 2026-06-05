شوقي غريب: تثبيت تشكيل المنتخب ضرورة قبل المونديال

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق، أهمية تثبيت التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني خلال مواجهة البرازيل الودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، مشددًا على ضرورة الوصول لأعلى درجات الانسجام والاستقرار الفني.

وقال غريب، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن المدير الفني حسام حسن استقر على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباريات، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة إسبانيا الودية، مؤكدًا أنها نفس الخطة التي سيعتمد عليها أمام البرازيل.

وأوضح أن هناك حالة من الاستقرار في الخط الخلفي، بداية من الحارس مصطفى شوبير، وأمامه الرباعي أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني، إلى جانب ثنائي الوسط مروان عطية ومهند لاشين، وهي مجموعة تمنح الفريق صلابة دفاعية وقدرة كبيرة على التأمين.

وأضاف أن الخط الأمامي يضم إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، خلف الثنائي الهجومي عمر مرموش ومحمد صلاح، مشيرًا إلى أن هذه التوليفة تم تجربتها في أكثر من مناسبة، سواء خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية أو المباريات الودية الأخيرة.

وأشار غريب إلى أن أحمد فتوح قدم أداءً مميزًا دفاعيًا خلال مواجهة إسبانيا، مع الاستفادة من تحركات إمام عاشور ومحمد هاني، إلى جانب سرعة وانطلاقات محمد صلاح وعمر مرموش في التحول الهجومي.

وحذر من التهاون في الارتداد الدفاعي، مؤكدًا أن المنتخب مطالب بالدفاع كوحدة واحدة، خاصة أن الأخطاء في بطولات بحجم كأس العالم تكون مكلفة للغاية، موضحًا أن التخوف الأكبر ليس من الأخطاء الفردية بقدر ما هو من غياب الالتزام الجماعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يعتمد على تنظيم الفريق في شكل «بلوكات» لإغلاق المساحات وتقليل فرص المنافس، وهي الطريقة التي أثبتت نجاحها في مواجهة إسبانيا وعدد من مباريات أفريقيا الأخيرة.