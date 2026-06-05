اليابان تدرس استبدال المفاعلات النووية القديمة لتلبية حاجتها المتزايدة للطاقة

اقترحت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، استبدال ما بين اثنين إلى خمسة مفاعلات نووية قديمة بحلول أربعينيات القرن الحالي، وما بين 11 إلى 14 مفاعلا بحلول خمسينيات القرن الحالي، وهو هدف كمي لم يحدد منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هذه الأهداف خلال اجتماع للجنة وزارية، بهدف تشجيع الاستثمار وتأمين الكوادر في قطاع الطاقة النووية.

وتأتي هذه الخطة في ظل توقعات اليابان بنمو الطلب على الكهرباء، ولكن مع ارتفاع تكاليف بناء محطات الطاقة النووية عالميا، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عمليات الاستبدال ستتم كما تأمل الحكومة اليابانية.

وقد تحولت السياسة النووية اليابانية بالفعل من تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية التي نجمت عن تسونامي مارس 2011، إلى الاستفادة القصوى منها.

وبموجب خطة الطاقة الأساسية للحكومة اليابانية، تسعى اليابان إلى توليد 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول السنة المالية 2040، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استبدال المحطات القائمة، إذ أن إعادة تشغيل المفاعلات الحالية وحدها لن تكفي لتحقيق الهدف المنشود.

وتعكس الأرقام المقترحة اليوم تقديرات قطاع الطاقة الكهربائية التي تشير إلى أن اليابان ستشهد بحلول أربعينيات القرن الحالي عجزا في الطاقة يبلغ 5.5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل تقريبا الطاقة المولدة من خمسة مفاعلات.

ويبلغ الحد الأقصى لعمر تشغيل المفاعلات 60 عاما، وقد عملت بعض المحطات في اليابان بالفعل لنحو 50 عاما.

كما يوجد حاليا 24 مفاعلا قيد التفكيك في 11 محطة طاقة نووية، ومن الممكن بناء بعض المفاعلات البديلة في محطة ميهاما للطاقة في محافظة فوكوي، ومجمع سينداي في محافظة كاجوشيما.