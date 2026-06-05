 ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان

رويترز
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 6:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 6:32 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم ​الخميس إنه يعتقد أن ⁠تقدما يجري ​إحرازه بين إسرائيل ​ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام.
وقال ترامب ​للصحفيين في ​البيت الأبيض إنه تحدث ‌مع ⁠رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا "تحدثتُ بالفعل مع (جماعة) ​حزب ​الله ⁠حول هذا الموضوع".
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وتابع "أعتقد أننا ​أحرزنا تقدما. ​هذا ⁠الأمر مستمر منذ فترة طويلة، ⁠كما ​تعلمون".


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