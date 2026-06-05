ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم ​الخميس إنه يعتقد أن ⁠تقدما يجري ​إحرازه بين إسرائيل ​ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام.

وقال ترامب ​للصحفيين في ​البيت الأبيض إنه تحدث ‌مع ⁠رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا "تحدثتُ بالفعل مع (جماعة) ​حزب ​الله ⁠حول هذا الموضوع".

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

وتابع "أعتقد أننا ​أحرزنا تقدما. ​هذا ⁠الأمر مستمر منذ فترة طويلة، ⁠كما ​تعلمون".