ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا "تحدثتُ بالفعل مع (جماعة) حزب الله حول هذا الموضوع".
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وتابع "أعتقد أننا أحرزنا تقدما. هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة، كما تعلمون".