أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد: أسعار الأدوية الجديدة لعلاج الأورام والسرطانات منطقية رغم ارتفاعها

أكد الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، وجود العديد من الأبحاث التي تتجه نحو الاعتماد على العلاج المناعي أكثر من العلاجات التقليدية الإشعاعية والكيميائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc» مساء اليوم الخميس، إنه لا يمكن التخلي عن العلاجات الكيميائية والإشعاعية، مضيفًا أن الأطباء يلجؤون إلى العلاج المركب (Compound Therapy)، والذي يعتمد على استخدام وسائل متعددة لمهاجمة الأورام والسرطانات.

وتطرق إلى طفرة لا تزال في مرحلة التجارب، وهي استخدام اللقاحات ضد الأمراض السرطانية مع العلاجات المناعية، قائلًا إن هذه الطريقة قد تؤدي إلى علاج بعض أنواع السرطان والتخلص من الأورام، بالإضافة إلى إكساب المريض مناعة مستمرة.

ونوّه إلى إمكانية استخدام هذه المقاربة لعلاج أنواع متعددة من السرطان، مستشهدًا باستخدام مثبطات نقاط التفتيش المناعية (Immune Checkpoint Inhibitors)، والتي تدفع خلايا المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية.

ورأى أن أسعار الأدوية الجديدة لعلاج الأورام والسرطانات منطقية رغم ارتفاعها، موضحًا أن التطور الجيني ساهم في استخدام البكتيريا في عملية التعبير الجيني (Bacterial Expression)، بعد تحديد التسلسل البروتيني والجيني للأجسام المضادة، ثم فصلها، وهو ما خفّض التكلفة بنحو 90%.

وأضاف: «كل تقنيات الأجسام المضادة خفّضت تكلفتها من نحو 20 ألف دولار للجرعة إلى ما بين 500 و600 دولار، وهو تطور كبير في هذا المجال».

وأشار إلى أن العلاج الموجّه الأكثر فعالية لا يزال مرتفع التكلفة، والذي يعتمد على فحص الخلايا السرطانية لكل مريض وتصميم علاج ملائم لها، موضحًا: «هذا النوع أكثر فعالية، لأنه رغم التشابه بين البشر إلا أن هناك اختلافات بيولوجية كبيرة بين الحالات».

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https://www.youtube.com/watch?v=QMnFyvGG824