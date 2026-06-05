وزير خارجية ألمانيا فاديفول يبدأ زيارة إلى المكسيك بزيارة البازيليكا

بدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارة إلى المكسيك يوم الخميس بالتوقف عند بازيليكا سيدة جوادالوبي، وهي واحدة من أكبر مواقع الحج الكاثوليكية في العالم.

وبعد جولة في البازيليكا، تلقى فاديفول بركة من الكاهن فيكتور توريس، القائد الروحي لأخوية جوادالوبي، الذي قدم البركة لوزير الخارجية وأعضاء وفده.

وتقع البازيليكا في شمالي مكسيكو سيتي، وتجذب ملايين الحجاج كل عام، ووفقا للتقاليد الكاثوليكية، ظهرت مريم العذراء للمزارع من السكان الأصليين خوان دييجو في عام 1531 ووجهته لبناء كنيسة في الموقع، وتعتبر عذراء جوادالوبي شفيعة المكسيك، في حين أعلن البابا الراحل جون بول الثاني قداسة خوان دييجو في عام 2002.

وبعد الزيارة إلى البازيليكا، من المقرر أن يشارك فاديفول في رئاسة اجتماع اللجنة الثنائية الألمانية المكسيكية مع وزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو.

وترى ألمانيا في المكسيك شريكا رئيسياً في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم النظام الدولي القائم على القواعد.