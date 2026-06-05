احتياطيات اليابان تتراجع 77 مليار دولار في مايو بعد تدخلات دعم العملة

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن احتياطيات اليابان ​من العملات الأجنبية انخفضت بمقدار 77 ‌مليار دولار في مايو أيار مع استئناف طوكيو تدخلاتها الكبيرة لوقف تراجع الين، مما ​أدى إلى تأجيج التكهنات في السوق ​حول مدى استعداد السلطات للاستعانة باحتياطياتها ⁠البالغة 1.3 تريليون دولار.

وبلغت الاحتياطيات 1.306 ​تريليون دولار بحلول نهاية شهر مايو ​أيار مقابل 1.383 تريليون دولار في أبريل نيسان، وفقا لبيانات وزارة المالية.



جاءت البيانات المتعلقة باحتياطيات ​العملات الأجنبية في اليابان، صاحبة ثاني ​أكبر احتياطي في العالم بعد الصين، بعد أسبوع ‌من ⁠ظهور أرقام منفصلة من وزارة المالية أظهرت أن اليابان أنفقت 11.7 تريليون ين (73.13 مليار دولار) منذ أواخر أبريل نيسان ​لدعم الين ​في أكبر ⁠جولة تدخل على الإطلاق في شهر واحد.

ويراقب المستثمرون احتياطيات اليابان ​من العملات الأجنبية وسجلات تدخلاتها ​عن ⁠كثب بحثا عن مؤشرات حول حجم الإنفاق الذي قد تتمكن اليابان من القيام ⁠به ​لكبح جماح الانخفاض الحاد ​في قيمة الين مقابل الدولار.