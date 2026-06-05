منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعزز الاستعدادات لمواجهة فيروس إيبولا

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الخميس إنها تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة دول الأمريكيتين على تعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالمرض لا يزال منخفضا في المنطقة.
وقامت المنظمة بتفعيل نظام إدارة الطوارئ الخاص بها، وتعمل مع وزارات الصحة لتعزيز المراقبة والفحص ومكافحة العدوى، حتى تتمكن الدول من الكشف عن الحالات والتعامل معها بسرعة.
وقالت المنظمة إنها تعمل على تجهيز شحنات من المواد والكواشف اللازمة للكشف الجزيئي عن سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا لإرسالها إلى بلدان محددة بناء على تقييمات المخاطر.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب السلالة بونديبوجيو.
وأبلغت جمهورية الكونجو الديمقراطية عن 344 حالة مؤكدة و60 حالة وفاة مؤكدة، إلى جانب 116 حالة اشتباه قيد الفحص.