منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعزز الاستعدادات لمواجهة فيروس إيبولا

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الخميس ​إنها تعمل على تكثيف جهودها ‌لمساعدة دول الأمريكيتين على تعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، على الرغم ​من أن خطر الإصابة ​بالمرض لا يزال منخفضا في ⁠المنطقة.

وقامت المنظمة بتفعيل نظام ​إدارة الطوارئ الخاص بها، وتعمل ​مع وزارات الصحة لتعزيز المراقبة والفحص ومكافحة العدوى، حتى تتمكن الدول من ​الكشف عن الحالات والتعامل ​معها بسرعة.

وقالت المنظمة إنها تعمل على تجهيز ‌شحنات ⁠من المواد والكواشف اللازمة للكشف الجزيئي عن سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا لإرسالها إلى ​بلدان محددة ​بناء ⁠على تقييمات المخاطر.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة ​طوارئ صحية عامة تثير ​قلقا ⁠دوليا بسبب السلالة بونديبوجيو.

وأبلغت جمهورية الكونجو الديمقراطية عن 344 حالة ⁠مؤكدة ​و60 حالة وفاة ​مؤكدة، إلى جانب 116 حالة اشتباه قيد ​الفحص.