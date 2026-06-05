أمريكا تفرض عقوبات على رئيس كوبا في خطوة جديدة للضغط على القيادة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، بالإضافة إلى أربعة أفراد آخرين، وفقا لقرار نشر يوم الخميس على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

وشملت العقوبات أليخاندرو كاسترو إسبين، الابن الوحيد للرئيس الأسبق راؤول كاسترو وفيلما إسبين. وشغل أليخاندرو منصب مستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي الكوبية، وكان حاضرا عندما التقى راؤول كاسترو بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في هافانا خلال اجتماع تاريخي في مارس 2016.

وتأتي هذه العقوبات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوسع العقوبات ضد الجزيرة، وظل يهدد بعمل عسكري منذ الإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير، ثم أمره بفرض حصار على الطاقة أدى إلى قطع شحنات الوقود عن كوبا، وقد أسفر ذلك عن انقطاعات حادة في التيار الكهربائي، ونقص في الغذاء، وانهيار اقتصادي في جميع أنحاء الجزيرة، واكتسب الأمر ثقلا جديدا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات جنائية ضد زعيم الجزيرة الأسبق راؤول كاسترو.

وصعد ترامب من حديثه عن تغيير النظام في كوبا بعد أن تعهد بإجراء "استحواذ ودي" على البلاد إذا لم تفتح قيادتها اقتصادها أمام الاستثمار الأمريكي وتطرد خصوم الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع القيادة الاشتراكية للجزيرة، لكنه أعرب عن شكه في إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي مع الحكومة الحالية للجزيرة.

وفي الشهر الماضي، دافع روبيو عن قرار إدارة ترامب بفرض عقوبات جديدة على هافانا، وأكبرها العقوبات المفروضة على شركة جروپو دي أدمينيستراسيون إمبريساريال، وهي تكتل تجاري تديره القوات المسلحة الثورية الكوبية.

وتواصلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)مع السلطات الكوبية ولم تتلق ردا.

وتزيد العقوبات الجديدة من الضغط على الحكومة الكوبية، لكنها ليست المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على رؤساء دول أو حكومات وأقاربهم.

فقد استهدفت الولايات المتحدة الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير ورئيس زيمبابوي الأسبق روبرت موجابي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستهدفت في الآونة الأخيرة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته بالعقوبات.