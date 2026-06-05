هيئة الدواء: 55% من المضادات الحيوية في السوق المصري تُستهلك دون وصفة طبية

قال الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن اللجوء للمضادات الحيوية يتم في حالات مُحددة، موضحًا: «مش أي دور برد ولا أي دور انفلونزا ببدأ بمضاد حيوي».



وأضاف خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المضادات الحيوية تُعتبر مضادات للبكتيريا وليس الفيروسات، موضحًا أن أغلب نزلات البرد والإنفلونزا ناتجة عن الفايروسات.

وأشار إلى استخدام المضادات الحيوية لا يُفيد في حالات الإصابة بنزلات البرد، ويؤدي لأضرار على المدى البعيد، قائلًا: «لما ببدأ بمضاد حيوي أنا بعالج حاجة مش موجودة فبالتالي بخلي البكتيريا الموجودة في الجسم تاخد مقاومة للمضادات الحيوية».

ولفت إلى المخاطر بعيدة المدى، ومنها انخفاض فعالية المضادات الحيوية عند الحاجة لها، ما يدفع للجوء للمضادات الأقوى التي لا تستخدم إلا في الحالات الخطرة.

وأوضح أن المضادات الحيوية تُمثل 11% من استهلاك الأدوية بالسوق المصري، يُصرف نصفها حوالي 55% بدون وصفة طبية.

وتطرق إلى طرق علاج البرد، ومنها استخدام المسكنات وخافضات الحرارة، ومحاليل الجفاف، بالإضافة إلى العمل على تقوية المناعة، وغيرها، معلقًا: «هو الفيروس أولا وأخيرًا هو محتاج زيادة مناعة الجسم.. وفي أغلب الأحيان دور البرد أو دور الإنفلونزا مبيتعداش من 3 ل4 أيام».

وحذّر من استخدام المسكنات وخافضات الحرارة لمدة تتجاوز الـ48 ساعة، مضيفًا أن المُسكنات تُمثل ما بين الـ5% والـ10% من الأدوية المُباعة في السوق.

ونوّه إلى الخطورة المباشرة وغير المباشرة للمسكنات، خصوصًا عند استخدامها باستمرار دون وصفة طبية، ومنها التأثير على الجهاز الهضمي، والكلى، معلقًا: «في بعض الأوقات بنلاقي ناس اتعودت على المسكنات لدرجة إنها فعلًا حصل بعض المضاعفات اللي إحنا مبنلحقهاش».

وذكر أن الجرعة اليومية من الباراسيتامول يجب ألا تتجاوز 4 ملي جرام، محذرًا من أن تجاوزها يُعرض الكبد والكلى لتسمم الباراسيتامول، وخصوصًا إذا تداخل مع أدوية أخرى تحتوي عليه ضمن مكوناتها.



