استشهاد امرأة وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين جنوبي قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم (الجمعة) استشهاد امرأة وإصابة 16 آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية الفلسطينية، أن الغارة استهدفت مخيما يضم عائلات نازحة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي ضمن سلسلة من الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح الحركة.