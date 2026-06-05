 بوتين يرفض التحذيرات السخيفة بأن روسيا قد تهاجم دول الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يرفض التحذيرات السخيفة بأن روسيا قد تهاجم دول الناتو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 9:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 9:03 ص

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس،  التحذيرات الغربية بأن روسيا قد تشكل تهديدا لدول حلف شمالي الأطلسي (الناتو)  أو أنها قد تشن هجوما على دول  الحلف، واصفا مثل هذه الادعاءات بأنها "سخيفة".

وقال بوتين  خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية الكبرى على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي  الدولي ،:" لكن في رأيي، الأمر ليس مجرد سخافة ، بل إنه  استفزاز متعمد".

واتهم الزعيم الروسي الحكومات الغربية بخلق سردية تهديد متعمدة غير موجودة  ،" في الواقع على الإطلاق."

وقال بوتين إن الهدف هو "إجبار شعوب بلدانهم على إنفاق المزيد من المال على الدفاع

 وأضاف أنه تفاجأ بأن بعض الناس في أوروبا صدقوا تلك التحذيرات.


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