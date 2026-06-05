نتنياهو: لا يوجد حاليا اتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن "لا اتفاق حاليا" مع لبنان لوقف إطلاق النار، وفق ما أوردت، هيئة البث الرسمية "كان".

وذكرت الهيئة أن نتنياهو أفاد، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان "لم يكتمل بعد"، مشددا على أنه "من وجهة نظر إسرائيل، لا يوجد حاليا اتفاق"، في ظل معارضة "حزب الله" للمقترحات المطروحة.

وبحسب الهيئة، قال نتنياهو خلال الاجتماع إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغ بشكل كامل ولم يكتمل بعد".

وأضاف: "حزب الله يعارضه، وبالتالي، من وجهة نظر إسرائيل، لا يوجد اتفاق حاليا".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "شريك استراتيجي لإسرائيل"، ما يستوجب إتاحة المجال لاستمرار الاتصالات والمباحثات بين الأطراف المعنية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير لوزراء "الكابينت" إن المستوى السياسي مطالب بتحديد مسار المرحلة المقبلة، مؤكدا أن "الجيش مستعد أيضا لتوسيع القتال إذا تقرر ذلك".

ونقلت مصادر مطلعة عن زامير قوله خلال الاجتماع ذاته: "إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار بالشروط المقبولة لنا، فمن الأفضل أن يحدث اليوم بدلا من بعد شهر بالشروط نفسها".

وقالت مصادر إسرائيلية وأمريكية لهيئة البث إن الشروط التي تطرحها إسرائيل تشمل نزع السلاح من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، مع الإبقاء على الشريط الأمني الذي سيطرت عليه القوات الإسرائيلية، وضمان حرية التحرك ضد ما تصفه بالتهديدات الفورية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى تفاهمات بشأن تطبيق وقف لإطلاق النار، شريطة التزام "حزب الله" بوقف العمليات وانسحابه من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، فيما تستمر المباحثات بشأن آليات التنفيذ والتفاهمات النهائية.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية الحرب مع إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و558 شهيدا و10 آلاف و870 جريحا حتى الجمعة، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.