 إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية - مطروح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية - مطروح

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 11:20 م

أصيب 4 أشخاص، بينهم سيدتان، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي كلًا من: منى محمود أبو الوفا مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد معتز عبدالخالق مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وماجدة موسى محمود مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وجرح بالوجه، وعمر محمد أحمد ذكي مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في موقع الحادث، ثم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام المركزي لتلقي باقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.


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