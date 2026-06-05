النائب عبدالمنعم إمام عن أزمة سيستم المعاشات: أتمنى ألا يحصل الوزراء على رواتبهم حتى يشعروا بحجم الأزمة

قال عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، إن أزمة سيستم التأمينات ضخمة جدًا وتتسبب في معاناة كبيرة لمواطنين كثر منذ شهر فبراير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن سيستم التأمينات بالكامل يتسبب في أزمات للشركات جراء تأخر الإجراءات.

وأوضح أن المشكلة الكبيرة تكمن في حالات ومعاناة المواطنين الذين خرجوا للمعاش منذ ستة أشهر ولم يحصلوا على معاشاتهم، متسائلًا عن سبب عدم العودة للعمل بالنظام القديم طالما أن هناك مشكلة في السيستم الجديد.

وعلق على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن أزمة السيستم تنتهي بالكامل في شهر أغسطس المقبل، قائلًا: «أتمنى ألا يحصل (وزراء) الحكومة على رواتبهم لـ8 أشهر حتى يشعروا بحجم الأزمة».

وانتقد إمام، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقال: «رئيس التأمينات لا يحضر لمجلس النواب.. محدش عارف يكلمه.. هل يستحمل يفضل 6 شهور بدون أجر زي ما فيه مواطن طلع معاش من 6 شهور أو مواطن والده توفي من 6 شهور ومش عارف يصرف معاشه».

ولفت إلى أن تعثر السيستم طوال هذه الفترة جريمة كبرى يجب أن تتوقف أمامها حكومة بالكامل، وقال: «من سيُحاسَب على ترك المواطنين والشركات بهذا الوضع لكل هذا الوقت».

وضرب مثالًا بواقعة شهدتها هولندا قبل نحو عام، عندما تقدم رئيس وزرائها بالاستقالة عندما تأخر صرف 20 ألف شخص رواتبهم، وقال إمام إنه لا يدعو لاستقالة الحكومة لكن على الأقل يجب الاعتراف بالمشكلة ومحاسبة المسئول عنها.