أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حملة توعوية تحت شعار «سلامتك تبدأ بالتزامك.. معا من أجل سكة حديد أكثر أمانا وتحضرا»، في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعية الركاب إلى الالتزام بالتعليمات والسلوكيات الإيجابية داخل القطارات والمحطات حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، ودعما لجهود التطوير والتحديث التي يشهدها المرفق.

وأكدت الهيئة، من خلال انفوجراف نشرته وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية اليوم الجمعة، أن هناك عددا من السلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها لما تمثله من مخاطر على الأفراد والممتلكات العامة، من بينها الجلوس أو الوقوف أو الاقتراب من حافة الرصيف، حيث شددت على ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة المحددة، كما حذرت من الجلوس على أرفف الأمتعة داخل العربات لما قد يسببه ذلك من أخطار على سلامة الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الحفاظ على نظافة القطارات والمحطات وعدم إلقاء المخلفات داخل العربات أو على شريط السكة، إلى جانب الامتناع عن تشويه القطارات بالكتابة أو العبث بالمرافق العامة باعتبار أن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

كما شددت الحملة على منع التدخين داخل القطارات والمحطات حفاظا على صحة وسلامة الركاب، وعدم وضع الأقدام على المقاعد احتراما للآخرين والمحافظة على المرافق العامة، محذرة من خطورة الصعود إلى القطار أو النزول منه أثناء الحركة لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للحياة.

وحذرت الهيئة أيضا من الوقوف أو الجلوس بين العربات أو على ممرات القطار، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد من السلوكيات شديدة الخطورة التي قد تعرض مرتكبيها وغيرهم للخطر، مناشدة الركاب عدم العبث بمهمات وتجهيزات القطارات لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة التشغيل وسلامة الرحلات.

وفيما يتعلق بإجراءات الطوارئ، أكدت الهيئة ضرورة عدم استخدام فرامل الطوارئ إلا في حالات الخطر الحقيقية، منوهة إلى أن سوء استخدامها يؤدي إلى تعطيل حركة القطارات وتعريض الركاب للمخاطر، كما دعت المواطنين إلى عدم عبور القضبان بين الأرصفة، واستخدام الكباري والأنفاق المخصصة للعبور حفاظا على سلامتهم، مشددة على أن السفر دون تذكرة يعد مخالفة للقانون، وأنه يجب الحصول على التذكرة قبل الصعود إلى القطار.

وأوضحت الهيئة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الركاب، وانتظام حركة القطارات، وصون الممتلكات العامة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري لمرفق السكك الحديدية، داعية جميع المواطنين إلى التحلي بالسلوك المسؤول والالتزام بالتعليمات، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومتحضرة لجميع مستخدمي مرفق السكك الحديدية.