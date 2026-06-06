شركة عائلة ترامب للعملات المشفرة المستقرة تحقق مكاسب من شراكتها مع باينانس

تحقق شركة العملات الرقمية المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب هائلة من دخولها عالم العملات المشفرة المستقرة، وهو ما يعود جزئيًا إلى اتفاقية ترويجية مع شركة باينانس هولدنجز للعملات المشفرة.

وتشير تحليلات أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء للبيانات المالية والإفصاحات العامة إلى أن شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، التي شارك في تأسيسها الرئيس ترامب وأبناؤه، تسير على الطريق لتحقيق أرباح تصل إلى حوالي 150 مليون دولار خلال العام الحالي من إصدار العمرة المشفرة المستقرة يو.إس.دي1 المرتبطة بالدولار التي أطلقتها في مارس 2025.

وقال مصدر مطلع إن منصة باينانس، وهي أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، ساهمت في نمو هذه العملة المستقرة، الموجود أغلب الكمية المصدرة منها. وبحسب مصدر مطلع فإن وورلد ليبرتي لا تشارك بيانات الإيرادات الناتجة عن تعاملات يو.إس.دي1 مع باينانس.

وفي بيانين منفصلين، أكدت كل من وورلد ليبرتي وباينانس أن علاقتهما ليست استثنائية.

قال متحدث باسم شركة وورلد ليبرتي: "لا تشارك وورلد ليبرتي إيراداتها مع أي منصات تداول"، مضيفا أن منصة باينانس تستضيف أكثر من 15 عملة مستقرة، وتقدم عروضا ترويجية لشركات أخرى أيضا".

وقال المتحدث باسم باينانس: "لم تقدم باينانس أي معاملة تفضيلية لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال أو منتجاتها".

ومع ذلك، فقد ساهم اتفاقهما في تعزيز أرباح ما أصبح أكبر مصدر دخل لعائلة ترامب، وفقا لحسابات بلومبرج.

تبلغ قيمة أعمال العملات المستقرة لشركة وورلد ليبرتي حاليًا حوالي 1.7 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

تبلغ ثروة عائلة ترامب الإجمالية 7.8 مليار دولار.