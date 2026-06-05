متحدثة الخارجية الروسية: نرى فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي مع مصر ودول المنطقة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف، أهمية فرص التعاون الاقتصادي بين روسيا وشركات دول الجنوب العالمي.

وقالت خلال لقاء خاص مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنها يمكنها القول إن روسيا تطور علاقاتها مع مصر، وتقوم بذلك بنجاح، مضيفة: «نحن نرحب دائمًا برجال الأعمال المصريين ومجتمع الأعمال المصري للحضور إلى روسيا وإبرام الصفقات مع الجانب الروسي».

وتابعت: «أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام مصر، وبطبيعة الحال نرى فرصًا كبيرة للتعاون في المستقبل مع مصر، وكذلك مع دول المنطقة، لذلك مصر موضع ترحيب دائم».

وواصلت: «أنتم اليوم هنا في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي، وتشاهدون بأنفسكم النتائج المثمرة التي يمكن تحقيقها، لدينا العديد من المجالات التي يمكن أن تحقق لكم فوائد ومكاسب مهمة».