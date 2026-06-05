ترامب: أريد خفض عدد الموظفين بوكالة الاستخبارات الوطنية

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد من بيل بولتي، مدير وكالة الاستخبارات الوطنية بالإنابة الجديد، خفض عدد الموظفين في الوكالة التي شهدت بالفعل خفضا كبيرا خلال ولايته الثانية.

وأشار ترامب إلى أن حجم الوكالة كان "أكبر بكثير مما ينبغي لفترة طويلة جدا"، مضيفا "وإذا أجرى خفض، فلن أمانع في ذلك".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى ولاية ويسكونسن: "بيل بولتي جيد جدا، ويتمتع بموهبة كبيرة".

وذكر الرئيس في مقابلة سابقة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه طلب من بولتي البدء في إجراءات فصل الموظفين.

وأضاف ترامب: "بصراحة، قد يكون من الجيد أن يُحدث تغييرا جذريا في الوكالة قبل أن يأتي الأشخاص الجدد. لأنه إذا قلص (بولتي) حجم الوكالة، بالتنسيق معي... وربما أيضا بالتنسيق مع الشخص الذي سيتولى المنصب.. فبإمكانه إنجاز الكثير من العمل الصعب، ولن نضطر إلى تحميل من يتولى المنصب بعد ذلك هذه الأعباء."

وكان الرئيس قد اختار ترشيح بولتي للمنصب في وقت سابق من هذا الأسبوع في خطوة مفاجئة قوبلت بمعارضة من الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي يتولى المصادقة على الترشيحات الرئاسية.

وأدى هذا التعيين المؤقت الآن إلى تعقيد مساعي تجديد برنامج مراقبة حيوي للأمن القومي في مبني الكابيتول "الكونجرس"، إذ أشار الديمقراطيون، الذين تمثل أصواتهم عاملا حاسما في التصويت، إلى أنهم لا يثقون ببولتي - الذي يشرف مكتبه على 18 وكالة استخبارات – للمساعدة في إدارة برنامج المراقبة.