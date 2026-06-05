أنشيلوتي قبل مواجهة مصر: لا يوجد منتخب يتفوق في سباق التتويج بالمونديال

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل أنه لا يوجد فريق يتفوق على الآخرين، في سباق التتويج بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب البرازيل، نظيره، مصر، في الواحدة صباح بعد غدٍ، الأحد، على ملعب هنتنغتون بانك، في أوهايو الأمريكية، في إطار الاستعدادات للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة مصر ستكون الأخيرة لإجراء التجارب قبل بداية كأس العالم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لا أرى منتخبا يتفوق بوضوح على الآخرين في سباق الفوز بكأس العالم 2026".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "هناك العديد من المنتخبات القادرة على المنافسة، لكن لا يوجد منتخب يبرز بشكل استثنائي".