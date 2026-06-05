أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس غربي البلاد، وضبط مليوني حبة كبتاجون معدة للتهريب، وتوقيف شخصين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدات وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية محكمة في محافظة طرطوس، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة"، دون أن تحدد المكان بدقة.

وأشارت إلى ضبط "شحنة مخدرات تقدر بمليوني حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب"، دون أن تذكر وجهتها.

ولفتت إلى "القبض على عنصرين في الخلية المتورطة، هما (س. ج) و(م. ك)"، مشيرة إلى أنهما أحيلا "إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وبين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية السورية ضبط شحنات مخدرات في عدة مناطق بالبلاد، وتوقيف أشخاص متورطين في إنتاج الكبتاغون وتهريبه.

ومنذ توليها مقاليد الحكم في البلاد، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية جهودا للقضاء على تجارة المخدرات التي ازدهرت خلال عهد النظام المخلوع والموالين له.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان النظام المخلوع في سوريا مسؤولا عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون.