عون: ولي العهد السعودي وعد بإعادة فتح أسواق المملكة لصادرات لبنان

• في اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية

​​​​​​​

قالت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعد الرئيس جوزاف عون، بإعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، بناء على دعوة من الأخير.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني وولي العهد السعودي، استعرض خلاله عون، "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة"، وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية.

وذكر البيان، أن "عون، شكر ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافةً، لاسيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان".

وأضاف أن عون، "تمنى من ولي العهد السعودي إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، نظرا لأهمية هذه الأسواق في تعزيز الاقتصاد اللبناني".

وأشار البيان، إلى أن "لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه".

"فوعد الأمير محمد بن سلمان، بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن"، وفقا للبيان اللبناني.

وأردف أن "الأمير محمد بن سلمان، جدد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عون، جرى خلاله "بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار".

وذكرت أن الرئيس اللبناني أعرب عن "تقديره البالغ لمواقف المملكة تجاه لبنان ودعمها لجهود إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة".

ولم تتطرق الوكالة السعودية لحديث الرئاسة اللبنانية عن إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات، بينما تشهد لبنان عدوانا إسرائيليا على بلدات الجنوب، في خرق يومي لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو المقبل.

كما اختتمت، الأربعاء، جولة رابعة من مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك الخميس، التوصل إلى "إعلان نوايا" يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

جدير بالذكر أن السعودية فرضت عام 2021 حظرا شاملا على الواردات اللبنانية بسبب تفشي تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة.

كما شهدت العلاقات السعودية - اللبنانية تراجعاً في السنوات الأخيرة، على خلفية بعض مواقف "حزب الله"، إلا أن أمينه العام نعيم قاسم، دعا السعودية لفتح صفحة جديدة مع الحزب.

وتُعتبر دول الخليج، لا سيما السعودية، من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وقد تشكل هذه الخطوة انتعاشة لقطاعات لبنانية عدة مثل الزراعة والصناعات الغذائية.