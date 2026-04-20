ضبط تشكيل عصابي بتهمة السطو على سيارة محملة بقطع غيار دراجات نارية في أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم أسيوط الجديدة، بالتعاون مع ضباط فرع الشرق، من استعادة سيارة نقل محملة بقطع غيار دراجات نارية بقيمة 2 مليون جنيه، بعد الاستيلاء عليها من قبل مسلحين.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث، يفيد بقيام مجموعة مسلحين بإيقاف سيارة نقل وإلقاء سائقها بجانب الطريق الصحراوي أسيوط - القاهرة، واستولوا على السيارة وحمولتها.

وأمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث ضم العميد مصطفى حسن، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود بدوي، رئيس فرع الشرق، والرائد يحيى عبد الحفيظ، رئيس مباحث أسيوط الجديدة، ومعاونيه الرائد أحمد صبحي، ومحمد حسام، ومحمد هشام جبر، ومصطفى الجبالي، معاوني المباحث، بإشراف اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام برئاسة العميد شريف أبو النجا.

وتوصلت التحريات، عقب تتبع الكاميرات وفحص المشتبه بهم، إلى أن وراء الواقعة ثلاثة متهمين هم: "إسلام.م. س، وياسر.ع.ا، ومحمود.م"، مسجلون خطر سرقات وسطو بالإكراه.

وكشفت التحريات أن المتهمين مقيمون بمركز طهطا، وتتبعوا السيارة من طهطا بسوهاج أثناء سيرها بالطريق الصحراوي إلى أسيوط.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين قاموا بالسطو على السيارة وإلقاء قائدها أثناء مرورها بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الشرقي عقب عبوره كارتة أسيوط.

فيما تم ضبط المتهمين واستعادة السيارة وقطع الغيار المحملة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.