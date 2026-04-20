وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة

قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه على مدار الست سنوات الماضية لم تمر سنة واحدة دون ظروف صعبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذه التحديات بدأت مع أزمة الأسواق الناشئة في 2019 ثم جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وصولًا إلى الحرب الراهنة بالمنطقة (الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية.

وشدد على أن كيفية التعاطي مع الأزمات هو ما يصنع الفارق، مؤكدا أن العنصر المهم في هذا الإطار هو إتساق السياسة المالية مع السياسة النقدية، وكذلك مع السياسة الاستثمارية.

ونوه بأنه من الضروري أيضًا استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي أيا كانت الظروف الصعبة: «إذا تأثرنا بصعوبة الظروف ونتوقف إلى حين انتهائها أو فهو ليس المنحى الذي يرضي أحدا أو يرضي العقلية الإصلاحية».

ولفت إلى أن الدولة تنفذ ننفذ إجراءات إصلاح مننذ فترة وأحدثها الإعلان عن مناطق استثمارية خاصة سواء على مستوى الخدمات أو السلع، مؤكدا أن القطاع الصناعي بمصر يحقق معدلات نمو كبيرة في الفترة الماضية.

وشدد على أن هذا الأمر دفع إلى استكمال الصحوة من خلال إنشاء صناديق قطاعية صناعية مع العمل على توفير تمويلات التي تساهم في تحقيق هذه الدفعة المنشودة، بما يساهم في تعميق الصناعات بشكل كبير.