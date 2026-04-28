ميدو: جماهير الأهلي لن تتمنى تتويج الزمالك بالدوري

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو إن نادي الزمالك وضع نفسه في موقف معقد بعد تعادله أمام إنبي في منافسات الدوري.

وأوضح، خلال تصريحاته في برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، أن الزمالك كان مطالبًا بحسم المباراة، لكنه لم ينجح في ذلك، ليُصعّب موقفه في سباق اللقب.

وأشار ميدو إلى أن إنبي قدم مباراة قوية، خاصة على الصعيد الدفاعي، حيث ظهر بتنظيم مميز واعتمد على الهجمات المرتدة، ونجح في خلق فرص حقيقية أربكت حسابات الزمالك.

وأضاف أن هذا الأداء صعّب من مهمة الفريق الأبيض بشكل واضح، مؤكدًا أن المنافسة تظل مشتعلة حتى النهاية.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي، في حال عدم تتويج فريقها باللقب، لن تتمنى فوز الزمالك، بل تفضل ذهاب البطولة لأي فريق آخر.