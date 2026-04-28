ترامب: المستشار الألماني يتبنى موقفا متساهلا حيال احتمال امتلاك إيران سلاحا نوويا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معتبرا أنه يتبنى موقفا متساهلا حيال احتمال امتلاك إيران سلاحا نوويا، وذلك في اعقاب انتقادات وجهها ميرتس إلى واشنطن بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال ترامب، عبر منصة تروث سوشيال: "ميرتس يعتقد أن امتلاك إيران سلاحا نوويا بالأمر الهين.. أنه لا يعلم ما الذي يتحدث عنه!".

وأضاف أن "السماح لطهران بامتلاك هذا السلاح سيجعل العالم بأسره رهينة".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه "يتخذ حاليا خطوات تجاه إيران كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل"، منتقدا "سياسة ألمانيا وأدائها الاقتصادي".