ترامب خلال استقبال الملك تشارلز: ليس لدى الولايات المتحدة أصدقاء أقرب من البريطانيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن ليس لدى الولايات المتحدة "أصدقاء أقرب من البريطانيين"، وذلك خلال مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض.

وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزوجان الملكيان البريطانيان إلى الولايات المتحدة، والتي تأتي وسط توترات بين البلدين بسبب الحرب في إيران، من المقرر أن يلقي العاهل البريطاني خطابا أمام الكونجرس الأمريكي.

وسيركز خطاب تشارلز على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المتحدة والولايات المتحدة، البلدين اللذين "لطالما عرفا كيف يجدان طرقا للتقارب"، وفق مقتطفات من كلمته وزعها مكتبه الإعلامي.

وصباح الثلاثاء، أقام ترامب وزوجته ميلانيا استقبالا رسميا لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، تخلله إطلاق 21 طلقة مدفعية واستعراض حرس الشرف.

وقال ترامب معتليا منصة ثُبّتت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "يا له من يوم بريطاني جميل".

وتابع: "منذ أن حصلنا على استقلالنا قبل قرون، لم يكن للأمريكيين أصدقاء أقرب من البريطانيين"، مضيفا أن البلدين تربطهما "علاقة خاصة ونأمل أن تبقى كذلك دائما"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.



