عمرو أديب بعد إطلاق مشروع ذا سباين: آن أوان التحرك بمنطق نسف صندوق البيروقراطية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تحاول التحرك في خضم كل الظروف الصعبة في المنطقة مستشهدا بإطلاق مشروع ذا سباين.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن مشروع ذا سباين حظي بالكثير من التفاعل وعلى مستوى العالمي بالنظر إلى أن المشروع تنفذه جهة استثمارية كبيرة بقيادة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تساهم بشكل كبير إحداث دفعة للاقتصاد ودعم التشغيل والضرائب بجانب تعزيز الثقة الدولية بمصر، مؤكدا أنه آن الأوان أن تتحرك الدولة بمنطق نسف صندوق البيروقراطية.

ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات تساهم في توفير فرص العمل بجانب دعم الكثير من القطاعات التشغيلية المستدامة في مجالات مختلفة، كما أن هناك استدامة في الاستيراد والتصدير والترفيه.

وأوضح أن المدينة ستشهد مستوى راقيًّا من الترفيه من بين أعلى المستويات الراقية في المنطقة، معقبًا: «المدينة دي مستدامة.. يعني مش هنفتحها النهاردا ونقفل بكرة والناس تروح».



