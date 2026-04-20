تحدثت الفنانة مي الغيطي، عن تفاصيل مشاركتها في الفيلم الأمريكي The Mummy، وعن مساعدتها للمخرج لي كرونين في تصوير مصر بشكل دقيق.

وقالت "الغيطي"، في لقائها مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن "MTI": "أنا حاولت أساعد في تعديل اللهجة لأن في ناس اللكنة العربية بتاعتهم مش أحسن حاجة، عشان هما مش متربيين في مصر، وحاجات زي اختيارات المزيكا".

وأوضحت أنها اقترحت 3 فرق موسيقية مصرية على المخرج، مضيفة: "عجبته أجواء شارموفرز وطلب إني أترجم الأغنية، وكان عايز يبدأ الفيلم بطاقة إيجابية عشان يبقى في سعادة بلهاء، فهو حب طاقة أغنية "5 سنتي".

وأضافت: "علقت على تفاصيل صغيرة زي نطق كلمات معينة، ولوحة العربية كان شكلها مش صح، فمفيش مشاهد باينة فيها لوحة عربية".

وكشفت مي، عن اتجاهها للكتابة في أعمال كوميدية، قائلة: "حاليًا بشارك في كتابة مشروعين كوميديين، فبحاول إني أبادر وأعمل الحاجة اللي نفسي أكون جزءًا منها، لأن أنا مش مع إننا نفضل قاعدين ونشوف ربنا هيجيب إيه. طبعًا كل حاجة بإيد ربنا، بس لازم أجتهد وأعمل فرص لنفسي".

يذكر أن فيلم The Mummy يُعرض حاليًا في دور العرض المصرية، ويشارك في بطولته جاك رينور، لايا كوستا، مي قلماوي، فيرونيكا فالكون، ومي الغيطي.