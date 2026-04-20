كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن زيادة انتشار الذباب والبعوض خلال الفترة الحالية يرجع إلى تأثيرات تغير المناخ، والتي أثرت بشكل مباشر على دورة حياة الحشرات.

وأوضح "فهيم" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن الذباب والبعوض من الحشرات التي تنشط في الأجواء المعتدلة المائلة للصيف، ولا تنتشر بكثافة في البرودة الشديدة أو الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى أن ما حدث هذا العام من “برودة فصل الشتاء المتأخرة أدى إلى تأخير ظهور الأجيال الأولى من هذه الحشرات، والتي كان من المفترض أن تظهر خلال منتصف شهر مارس.

وأضاف أن هذا التأخير تسبب في تراكم أعداد الحشرات، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الـ 10 الأخيرة، حدث تسارع في عمليات التوالد وزيادة في أعداد الأجيال الجديدة، وهو ما انعكس في صورة كثافة ملحوظة للذباب والبعوض في الفترة الحالية.

وأكد أن هذه الظاهرة تُعد ضمن التغيرات الطبيعية في الفترات الانتقالية بين الفصول، لكنها هذا العام كانت أكثر عن الطبيعي قليلاً.

ولفت إلى أن زيادة درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة ودخول فصل الصيف بشكل كامل سيساهم تدريجيًا في انخفاض أعداد الذباب والبعوض.

وقدّم نصيحة للحد من انتشار الحشرات داخل المنازل، وهي استخدام الليمون المغلي مع القرنفل ورشه في الأماكن المكشوفة مثل الأبواب والنوافذ، مؤكدًا أن هذه الوسائل تساعد في تقليل وجود الذباب والبعوض بشكل ملحوظ.



