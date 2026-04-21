رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: جذبنا استثمارات أجنبية بقيمة 16 مليار دولار في أقل من 4 سنوات

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي بحوالي 16 مليار دولار في 3 سنوات و9 شهور، مقارنة بإجمالي استثمارات بقيمة 2 مليار خلال الـ6 سنوات السابقة، مضيفا أن الاستثمارات في ٤ سنوات الأخيرة تمثل 8 أضعاف الاستثمارات في أول 6 سنوات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش المائدة المستديرة لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بحضور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية استفادت من استثمارات الدوله في البنية التحتية مما ساهم في جذب هذه الاستثمارات الأجنبية متنوعة في الموانئ، والمناطق الصناعية، وتوطين الصناعة، ما كان له عائد كبير.

وأوضح جمال الدين، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح عدد من المشروعات الهامة في العين السخنة وفي شرق بورسعيد خلال الشهر الحالي تحديدا، متوقعا أن تسجل المنطقة خلال العام الحالي أعلى رقم تعاقدي للهيئة مع المستثمرين في تاريخها.

وذكر جمال الدين، أن إجمالى صادرات المنطقة خلال العام الماضي سجلت حوالي 2.5 مليار دولار إجمالي، متوقعا خلال الفترة المقبلة مع دخول العديد من المصانع في الخدمة، وبالتالي البدء في التصدير، خاصة المصانع بمنطقة "القنطرة غرب"، والتى تحتوي على العديد من مصانع الملابس والمنسوجات التي من المتوقع أن تكون إحدى منصات التصدير العالمية لهذا المنتج في الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تعادل بمفردها ما يتم تصديره من مصر حالياً من ملابس ومنسوجات في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم افتتاح عدد لا بأس به من المشروعات خلال الفترة القادمة تضم قطاعات مختلفة؛ من الألواح الشمسية، والأغذية، والصناعات التكاملية.