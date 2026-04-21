وفاة عروس بعد ساعات من زفافها في الشرقية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ عقب رحيل العروس "فرح مدحت"، فتاة في مقتبل عمرها، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها التي أقيمت مساء أمس الاثنين، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

بدأت الواقعة حينما شعرت العروس بحالة من الإعياء الشديد وفقدان للوعي (إغماء) فور آخر فقرة في الزفاف وقبل مغادرة القاعة لمنزل الزوجية.

وعلى الفور، تم نقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإنقاذها.

من جانبه، أكد مصدر طبي مسئول بمديرية الشئون الصحية بالشرقية أن العروس وصلت إلى المستشفى في ساعة متأخرة من مساء أمس وهي تعاني من توقف مفاجئ في عضلة القلب، موضحا أن الفرق الطبية بالمستشفى بذلت جهودا في إجراء إنعاش قلبي رئوي مكثف، ونُقلت العروس على إثره إلى غرفة العناية المركزة في محاولة لاستعادة المؤشرات الحيوية، إلا أن قدر الله نفذ وفاضت روحها إلى بارئها صباح اليوم.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء ونعي للفقيدة الراحلة، حيث وصفها أصدقاؤها وذووها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن الصدمة كانت كبيرة لرحيلها المفاجئ في ليلة عمرها.

ومن المقرر تشييع الجنازة في مسقط رأسها بمركز أولاد صقر وسط حضور غفير من الأهالي والمشيعين.