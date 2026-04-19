الأرصاد تحذر من نزلات البرد: ارتداء الملابس الصيفية لا يناسب فترات الليل والصباح الباكر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع نهارًا بالتزامن مع فصل الربيع، لتكون الأجواء حارة أو مائلة للحرارة في أنحاء الجمهورية، ماعدا المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط التي تعتدل بها درجات الحرارة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إلى أن درجات الحرارة بالمدن المطلة على ساحل البحر المتوسط تتراوح بين الـ22 والـ23 درجة مئوية نهارًا، فيما تصل في مختلف أنحاء الجمهورية إلى ما بين الـ26 والـ28 درجة مئوية نهارًا، وتتجاوز الـ30 درجة في أقصى جنوب الصعيد.

وشدد على استمرار تفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى حاليًا، بما يصل إلى 10 درجات مئوية محذرًا من ارتداء الملابس الخفيفة مساءً لتجنب الإصابة بنزلات البرد، قائلًا: «فترات الليل خصوصًا اللي راجع متأخر بليل أو اللي خارج الصبح بدري مينفعش الملابس الصيفية بشكل كامل».

وأشار إلى انخفاض نسب الرطوبة حاليًا، بما يُسبب الإحساس بالبرودة عند أي نشاط للرياح، والذي يزيد فرص الإصابة نزلات البرد، بخلاف فصل الصيف الذي ترتفع فيه نسب الرطوبة.

وذكر أن نشاط الرياح خلال فصل الربيع خصوصًا على المناطق الصحراوية، يُسبب إثارة الرمال والأتربة، موضحًا أن نشرات هيئة الأرصاد توضح أماكن نشاط الرياح المثير للأتربة، ناصحًا بالمتابعة اليومية لهذه النشرات نظرًا للتقلبات التي يشهدها فصل الربيع.

وتوقع استمرار هذه التقلبات لحوالي أسبوع،مضيفًا أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستتراوح بين الـ27 والـ28 درجة مئوية نهارًا، فيما تتراوح الصغرى بين الـ14 والـ15 درجة مئوية.