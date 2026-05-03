مانشستر يونايتد يضرب ليفربول بثلاثية في قمة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل أصحاب الأرض اللقاء بقوة، حيث افتتح ماتيوس كونيا التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، مستفيدًا من ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف بنجامين سيسكو النتيجة سريعًا في الدقيقة 14، مستغلًا كرة ارتدت من حارس ليفربول لتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول بسبب الإصابة، في غياب مؤثر على القوة الهجومية للفريق.

وفي الشوط الثاني، انتفض ليفربول ونجح في تقليص الفارق عبر دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 47 بعد هجمة مرتدة منظمة، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 56، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس مانشستر يونايتد، لتشتعل أجواء اللقاء.

ورغم عودة ليفربول القوية، تمكن مانشستر يونايتد من حسم المواجهة، بعدما سجل كوبي ماينو هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عقب سوء إبعاد من دفاع الضيوف.

وحاول ليفربول إدراك التعادل في الدقائق المتبقية، وهدد مرمى اليونايتد في أكثر من مناسبة، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز أصحاب الأرض 3-2.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع.