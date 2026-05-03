أسامة عرابي: مصير توروب مع الأهلي مرتبط بالتتويج بالدوري

يرى أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع الفريق الأول يتوقف على مصير لقب الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن التتويج قد يمنحه فرصة للاستمرار، بينما سيقوده الإخفاق إلى الرحيل.

وأوضح عرابي، في تصريحات إذاعية، أن فوز الأهلي باللقب قد يدفع الإدارة للإبقاء على توروب لموسم جديد، في ظل السعي لتحقيق الاستقرار الفني، قائلًا: «إذا حصد الأهلي الدوري، فمن الممكن أن يواصل المدرب مشواره مع الفريق في الموسم المقبل».

وأشار إلى أن ردود الفعل عقب مواجهة بيراميدز اتسمت بالانفعال، حيث طالبت الجماهير برحيل الجميع، قبل أن تتغير الأجواء بعد مباراة الزمالك، مؤكدًا أن مثل هذه الانفعالات لا يجب أن تؤثر على قرارات إدارة النادي.

وأضاف أن المدرب لم يفرض سيطرة كاملة من الناحية الإدارية، كما ظهرت بعض الأخطاء الفنية، لكنه قد يحصل على فرصة جديدة حال التتويج، خاصة في ظل وجود تحديات تتعلق بالشرط الجزائي.

واختتم عرابي تصريحاته بالتأكيد على أن خسارة الدوري ستعني رحيل توروب، بعدما يكون الفريق قد أخفق في حصد أربع بطولات، مشددًا على ضرورة تدعيم الصفوف بصفقات قوية، لا سيما في مركزي المهاجم وقلب الدفاع.