سباق إنجليزي مشتعل لضم لياو بعد توتر علاقته مع أليجري في ميلان

اشتعلت المنافسة بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التعاقد مع البرتغالي رافاييل لياو، نجم ميلان، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله داخل الفريق الإيطالي.

ودخلت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال على خط المفاوضات، مستغلة التوتر القائم بين اللاعب ومدربه أليجري، والذي ألقى بظلاله على استقرار اللاعب داخل “سان سيرو”.

وتشير المعطيات إلى أن وضع لياو لم يعد بنفس القوة التي كان عليها سابقًا، بعد الخلاف الأخير مع الجهاز الفني، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم هذه الأجواء، لا يزال الدولي البرتغالي أحد الركائز الأساسية في صفوف ميلان، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وكشفت تقارير أن ممثلي اللاعب بدأوا بالفعل اتصالات مع الأندية الإنجليزية الثلاثة لبحث فرص انتقاله، في وقت أبدى فيه ميلان مرونة تجاه فكرة البيع حال تلقي عرض مناسب.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي الإيطالي قد توافق على التخلي عن خدمات لياو مقابل مبلغ يقترب من 50 مليون يورو، ما يمهد الطريق أمام صراع قوي بين أندية البريميرليج لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي القادم.