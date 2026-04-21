إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة وانحراف المركبة وانقلابها على نهر الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.